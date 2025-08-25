Rumputyö katkaisee Punkalaitumella tien Tursan ja Oriniemen välillä
Kiertoreitti pidentää matkaa.
Punkalaitumella Oriniementie on tiistaina ja keskiviikkona poikki rummun vaihtamisen vuoksi. Liikenne ohjataan kiertoreitille.
Oriniementie on rummun kohdalla suljettuna tiistain 26. elokuuta aamukahdeksasta keskiviikon 27. elokuuta iltapäiväneljään. Paikka on Ylisenkulmantien liittymästä 1,4 kilometriä itään.
Pirkanmaan ELY-keskus kertoo, että ajoneuvoliikenteen käytössä on Tursan ja Oriniemen välillä kiertoreitti. Se kulkee Urjalantien ja Vesilahdentien kautta.
Kiertoreitillä on pituutta viitisentoista kilometriä. Normaalisti Tursan ja Oriniemen väli on noin kahdeksan kilometriä.
Urakoitsijana toimii Ylöjärven Kiviset Oy.
