Veera Mattilalla vaikea juoksu Ruotsi-ottelussa

Taisteli maaliin kuudentena.

Vammalan seudun Voiman Veera Mattilan juoksu sakkasi Ruotsi-ottelussa naisten 800 metrillä. Hän sijoittui kuudenneksi.

Hidasvauhtisessa juoksussa 400 metrin väliaika oli Veera Mattilan vetämänä päälle 62 sekunnin. Kisan ratkaisut alkoivat takasuoralla.

Veera Mattila taisteli maaliin aikaan 2.24,43.

Voittajana viivan ylittänyt ruotsalainen Alice Magnell Millán kellotti 2.02,78 ja paras suomalainen Eveliina Määttänen toisena 2.03,10.

