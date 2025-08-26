Ella Junnila huomioitiin tittelillä, jonka on tähän mennessä saanut 95 naisurheilijaa
Saavutus edellyttää tiettyä pistepottia.
Korkeushyppääjä Ella Junnila on noussut hakaurheilijaksi. Hän on lähtöisin Kiikasta.
Hakaurheilijat ovat keränneet kansainvälisissä arvokisoissa, maaotteluissa tai SM-kilpailuissa kaksikymmentä pistettä. Saavutus huomioidaan kunniamerkillä.
Ella Junnilalla raja ylittyi Ruotsi-ottelussa. Hän on hakaurheilija numero 361.
Järjestelmä sai alkunsa 1960-luvulla.
"Hakaurheilijoista miehiä on 267 ja naisia 95", kertoo hakaurheilijatilastoa ylläpitävä Esa Kaihlajärvi.
