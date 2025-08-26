Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Ella Junnila huomioitiin tittelillä, jonka on tähän mennessä saanut 95 naisurheilijaa

Saavutus edellyttää tiettyä pistepottia.

Ella Junnila

Ella Junnila. Kuva: Jesse Väänänen

Korkeushyppääjä Ella Junnila on noussut hakaurheilijaksi. Hän on lähtöisin Kiikasta.

Hakaurheilijat ovat keränneet kansainvälisissä arvokisoissa, maaotteluissa tai SM-kilpailuissa kaksikymmentä pistettä. Saavutus huomioidaan kunniamerkillä.

Ella Junnilalla raja ylittyi Ruotsi-ottelussa. Hän on hakaurheilija numero 361.

Järjestelmä sai alkunsa 1960-luvulla.

"Hakaurheilijoista miehiä on 267 ja naisia 95", kertoo hakaurheilijatilastoa ylläpitävä Esa Kaihlajärvi.

