Espanjansiruetanoita nähty Huittisissa, kaupunki pyytää ilmoituksia

Vahingoittaa viljelyksiä, voi levittää tauteja.

Espanjansiruetana, Huittinen

Espanjansiruetana Huittisissa.

Huittisissa on havaittu espanjansiruetanoita. Kysymyksessä on haitallinen vieraslaji.

Vanhalla urheilukentällä on nähty useita espanjansiruetanoita. Savenvalajankadulta on tieto yhdestä yksilöstä.

Espanjansiruetana aiheuttaa vahinkoa puutarhoilla ja viljelyksillä. Se voi levittää haitallisia bakteereja, kuten listeriaa. Tautiriskin takia kosketusta on syytä välttää.

Huittisissa pyydetään ilmoittamaan espanjansiruetanoista määrä ja havaintopaikka puistotyönjohtaja Minna Tömisevälle mieluiten viestillä puhelinnumeroon 044 560 4355.

