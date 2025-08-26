Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Lähetä meille juttuvinkki tai menovinkki

Mainosta meillä tehokkaasti ja edullisesti - Osta ilmoitus

Tiistai 26.8.2025 Sää | Toimitus| Mainostajalle | Juttuvinkki | Palaute | Tilaa uutiskirje

Sastamalaan toiseksi eniten rakennusperinnön hoitoavustuksia Pirkanmaalla

Uutiset

Punkalaitumelta ei jätetty yhtään hakemusta.

Rakennusperinnön hoitoavustus

Tämän rakennuksen tiilikatteen uusiminen perinteisin menetelmin ja materiaalein on yksi avustuksen saajista. Kohde on Nokian Siurossa.

Pirkanmaan ELY-keskus on jakanut rakennusperinnön hoitoavustukset.

Sastamalassa tuen sai kuusi kohdetta. Se on toiseksi eniten heti Tampereen kymmenen jälkeen. Punkalaitumelta ei jätetty yhtään hakemusta.

Keskimääräinen avustus on 4 550 euroa. Pienin myönnetty summa on 850 euroa ja suurin 15 000 euroa.

Avustettuja kohteita on neljäkymmentä. Hakemuksia saapui 98.

Tyypillisimpiä avustettavia töitä ovat ikkunoiden ja seinähirsien korjaukset sekä kattojen kunnostukset.

Yhteensä tukea myönnettiin 182 000 euroa.

· ·

Anna uutisvinkki!

Jätä kommentti

TILAA UUTISET SÄHKÖPOSTIISI

Ilmainen uutiskirje lähetetään pääsääntöisesti joka päivä klo 8. Tilauksen tehtyäsi saat sähköpostiisi vahvistuslinkin. Jakelusta voit poistua milloin vain uutiskirjeestä löytyvällä linkillä.

Rekisteriseloste

Edellinen: