Sastamalaan toiseksi eniten rakennusperinnön hoitoavustuksia Pirkanmaalla
Punkalaitumelta ei jätetty yhtään hakemusta.
Pirkanmaan ELY-keskus on jakanut rakennusperinnön hoitoavustukset.
Sastamalassa tuen sai kuusi kohdetta. Se on toiseksi eniten heti Tampereen kymmenen jälkeen. Punkalaitumelta ei jätetty yhtään hakemusta.
Keskimääräinen avustus on 4 550 euroa. Pienin myönnetty summa on 850 euroa ja suurin 15 000 euroa.
Avustettuja kohteita on neljäkymmentä. Hakemuksia saapui 98.
Tyypillisimpiä avustettavia töitä ovat ikkunoiden ja seinähirsien korjaukset sekä kattojen kunnostukset.
Yhteensä tukea myönnettiin 182 000 euroa.
