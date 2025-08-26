Sastamalasta varajäsen maakuntahallitukseen
Pirkanmaan liiton maakuntavaltuusto teki valintoja.
Pirkanmaan liiton maakuntavaltuusto on valinnut puheenjohtajistonsa sekä maakuntahallituksen ja tarkastuslautakunnan.
Sastamalasta ei ole kokoonpanoissa varsinaisia jäseniä. Kaisa Ylimäki (sd.) nimettiin maakuntahallitukseen kangasalalaisen Sina Isokallion (sd.) varajäseneksi.
Maakuntavaltuutettuja ovat Sastamalasta Jari Kaihlamäki (sd.), Jari Kortelahti (kok.) ja Pertti Hakanen (kesk.) sekä Punkalaitumelta Linda Lähdeniemi (kesk.).
