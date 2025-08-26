Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Sastamalasta varajäsen maakuntahallitukseen

Uutiset

Pirkanmaan liiton maakuntavaltuusto teki valintoja.

Kaisa Ylimäki

Kaisa Ylimäki. Kuva: Sastamalan kaupungin nettilähetys

Pirkanmaan liiton maakuntavaltuusto on valinnut puheenjohtajistonsa sekä maakuntahallituksen ja tarkastuslautakunnan.

Sastamalasta ei ole kokoonpanoissa varsinaisia jäseniä. Kaisa Ylimäki (sd.) nimettiin maakuntahallitukseen kangasalalaisen Sina Isokallion (sd.) varajäseneksi.

Maakuntavaltuutettuja ovat Sastamalasta Jari Kaihlamäki (sd.), Jari Kortelahti (kok.) ja Pertti Hakanen (kesk.) sekä Punkalaitumelta Linda Lähdeniemi (kesk.).

