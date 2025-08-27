Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Elli Punto ja Maija Sianoja sprinttisuunnistuksen EM-kilpailuissa

Uutiset

Molemmat myös maailmancupin finaalikierrokselle.

Sprinttisuunnistuksen EM-kilpailut, Suomen joukkue

Suomen joukkue sprinttisuunnistuksen EM-kilpailuihin. Alarivissä Elli Punto oikealla ja Maija Sianoja kolmas vasemmalta. Kuva: Anu Uhotoinen

Sastamalasta lähtöisin olevat Elli Punto ja Maija Sianoja osallistuvat sprinttisuunnistuksen EM-kilpailuihin. Ne alkavat Belgiassa keskiviikkona ja jatkuvat sunnuntaihin.

Matkoina ovat sprinttiviesti, Knock-Out-sprintti ja henkilökohtainen sprintti.

Elli Punton seura on Helsingin Suunnistajat ja Maija Sianojan MS Parma.

Molemmat suunnistavat myös maailmancupin finaalikierroksella Sveitsissä syyskuun lopulla.

