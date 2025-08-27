Elli Punto ja Maija Sianoja sprinttisuunnistuksen EM-kilpailuissa
Molemmat myös maailmancupin finaalikierrokselle.
Sastamalasta lähtöisin olevat Elli Punto ja Maija Sianoja osallistuvat sprinttisuunnistuksen EM-kilpailuihin. Ne alkavat Belgiassa keskiviikkona ja jatkuvat sunnuntaihin.
Matkoina ovat sprinttiviesti, Knock-Out-sprintti ja henkilökohtainen sprintti.
Elli Punton seura on Helsingin Suunnistajat ja Maija Sianojan MS Parma.
Molemmat suunnistavat myös maailmancupin finaalikierroksella Sveitsissä syyskuun lopulla.
