Keikyässä vesijohtovuoto, korjaustyöt käynnissä
Vedenjakelu on alueella keskeytetty.
Sastamalan Keikyässä on vesijohtovuoto Kassintekijäntien alueella.
Vedenjakelu on keskeytetty. Alueen laajuutta selvitetään.
Korjaustyöt ovat käynnissä.
Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.
Lähetä meille juttuvinkki tai menovinkki
Mainosta meillä tehokkaasti ja edullisesti - Osta ilmoitus
Vedenjakelu on alueella keskeytetty.
Sastamalan Keikyässä on vesijohtovuoto Kassintekijäntien alueella.
Vedenjakelu on keskeytetty. Alueen laajuutta selvitetään.
Korjaustyöt ovat käynnissä.
Jätä kommentti