Keikyässä vesijohtovuoto, korjaustyöt käynnissä

Vedenjakelu on alueella keskeytetty.

Vesihana

Vesihana. Kuva: Pixabay

Sastamalan Keikyässä on vesijohtovuoto Kassintekijäntien alueella.

Vedenjakelu on keskeytetty. Alueen laajuutta selvitetään.

Korjaustyöt ovat käynnissä.

