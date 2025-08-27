Kimmo Karppanen jatkaa VaLePan puheenjohtajana, Karoliina Niemi uutena hallitukseen
Tavoitteita Suomen mestaruus ja Suomen Cupin voitto.
VaLePan puheenjohtajaksi on edelleen valittu Kimmo Karppanen. Hänellä käynnistyy viides vuosi tehtävässä.
Uutena hallituksessa aloittaa metsänhoitaja ja filosofian tohtori sekä kasviekofysiologian dosentti Karoliina Niemi. Hän on kotoisin Vammalasta.
Hallituksessa jatkavat Jukka Pusa, Pekka Telilä ja Sini Hukkanen.
Sami Yski jää pois hallituksesta oltuaan mukana yksitoista vuotta peräkkäin.
"Talouden vakauttaminen, ottelutapahtumien uudistaminen sekä uusien taloudellisten tukijalkojen löytäminen ja urheilullisesti haluamme palata huipulle", listaa prioriteetteja puheenjohtaja Kimmo Karppanen.
Tavoitteista ei tingitä. Lähtökohtia ovat Suomen mestaruus ja Suomen Cupin voitto sekä europeleissä eteneminen mahdollisimman pitkälle.
"Treeneissä on ollut hieno meininki ja mielenkiinnolla lähdemme uuteen kauteen", sanoo Kimmo Karppanen.
Valinnat teki yhdistyksen vuosikokous.
Jätä kommentti