Kymmeniä kielteisiä mielipiteitä Takajärven tuulivoimahankkeesta

Uutiset

Yhteysviranomainen antoi perustellun päätelmän.

Kokemäki, Takajärvi, tuulivoimapuisto

Takajärven tuulivoimapuiston sijainti kartalla.

Kokemäellä Takajärven alueelle Sääksjärven lähelle suunnitellaan tuulivoimaloita. Hankkeen arviointiselostuksesta annettiin 45 mielipidettä ja kuusitoista lausuntoa.

Mielipiteissä tuulivoimaloihin suhtauduttiin kielteisesti. Hankkeella nähtiin olevan haitallisia vaikutuksia luontoon, eläimistöön, virkistyskäyttöön, maisemaan, ihmisten viihtyvyyteen ja terveyteen sekä kiinteistöjen arvoon.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen perustellun päätelmän. Siinä katsotaan, että etenkin valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle kohdistuvat maisemavaikutukset ovat sellaisia, joiden hyväksyttävyys on syytä arvioida jatkosuunnittelussa. Tarvetta vähentää tuulivoimaloiden määrää ja laskea kokonaiskorkeutta tulee punnita. Lisäksi tulee välttää luonnonsuojelulain vastaisia vaikutuksia tiettyihin lajeihin.

Takajärven tuulivoimaloita vastustavassa Facebook-ryhmässä on 331 jäsentä.

