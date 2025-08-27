Tyrvään naisen kansallispuku päivitetään, Leader Joutsenten reitillä käynnistyy uusia hankkeita

Leader Joutsenten reitin hallitus käsitteli 22 hakemusta.

Puollon sai 17 hanketta. Viisi hylättiin.

Puollettujen hankkeiden yhteenlasketut kustannukset ovat 287 000 euroa, josta julkisen tuen osuus on 49 prosenttia. Ensi vuoden rahoituskiintiöstä on jäljellä vielä noin 58 prosenttia.

Nuoriso-Leader-hakemuksia käsiteltiin kolme ja Seniori-Leader-hankkeita neljä. Kaikki ne hyväksyttiin.

Seuraavan kerran Joutsenten reitin hallitus käsittelee hakemuksia tiistaina 14. lokakuuta. Hakemusten jättämisen takaraja on perjantai 3. lokakuuta kello 12.

Yleishyödyllisissä hankkeissa kansallispuvun päivitystä ja ampumaradan kehittämistä

Taito Satakunnan kehittämishankkeessa Sastamalassa päivitetään Tyrvään naisen kansallispuku uusille sukupolville. Puku ja sen ohjeistus on viimeksi tarkistettu 1980-luvulla. Puvun materiaalitiedot päivitetään, sillä kaikkia materiaaleja ei enää ole saatavilla. Muun muassa paidan rakennetta tullaan muuttamaan. Puvun osien työohjeet päivitetään ja kaavat sarjotaan. Samaan aikaan koulutetaan alueellemme omia kansallispukuasiantuntijoita.

Metsästysseura Ilo uusii Huittisissa hirviammuntaradan betoniset suojavallit. Mansikkamäen ampumaratahankkeen yhteistyökumppanina on Metsästysseura Paukku.

Voimisteluseura Kyrön Kieppi ry hankkii Hämeenkyrössä ilmavolttiradan. Hankkeen tavoitteena on tarjota kaikenikäisille harrastajille turvallinen ja innostava ympäristö liikkua, kehittää perusliikuntataitoja ja kehonhallintaa sekä mahdollistaa vaativampien kilpavoimisteluliikkeiden harjoittelu. Kohderyhmänä ovat taaperot, kouluikäiset ja nuoret harrastajat.

Hämeenkyrön Jäähalli investoi jäähallin esteettömyyteen. Liikuntarajoitteisia varten jäähalliin rakennetaan hissi ja kunnostetaan inva-wc.

Yrityshankkeilla uusia palveluita, yrityksiä ja työpaikkoja

Autohuolto.com korjaamot Oy käynnistää ajoneuvojen katsastusasematoiminnan Sastamalan Häijäässä.

Legendom Oy:n käynnistys- ja investointituella Sastamalan Keikyään syntyy uusi kylätalkkaripalvelu.

Salpuu Oy:n investointihankkeessa parannetaan laserkaiverruskapasiteettia Sastamalan Keikyässä.

Sastamalan Konehuolto Oy:n käynnistystuella Vinkin alueelle syntyy uusi koneiden, ajoneuvojen ja veneiden korjaus- ja huoltopalvelu.

Sastamalan Karkussa sijaitsevan Tuomiston kartanon kehittämistuella laaditaan uuden matkailupalvelun kaupallistamissuunnitelma.

FP-Kotaja Oy valmistaa Huittisten Vampulassa ruusunterälehtihilloa. Kehittämistuen avulla tuotteelle tehdään koemarkkinointia Italiassa.

FlowEnergyExperiences Oy:n kehittämistuella kansainvälistetään Huittisten Korvenkylässä sijaitsevan luontomatkailukeskus Rahgamo Resortin markkinointia ja asiakaskuntaa.

Metallityö Laine Oy:n kehittämistuella laaditaan huittislaiselle konepajalle markkinointisuunnitelma laajentamaan asiakaspohjaa.

Ilona Tala perustaa Huittisissa uuden mainosvideosisältöjä tuottavan palvelun.

Viola Tala-Suomela perustaa Huittisissa uuden brändi-, markkinointistrategia- ja valokuvauspalvelun.

RM-Pyörä Oy:n käynnistystuella Hämeenkyrön Siuroon perustetaan uusi pyörähuoltoliike.

Hämeenkyrössä toimivan Terri Kunnaskarin kehittämistuella kuusenkerkkäsiirappien brändiä ja verkkomarkkinointia terävöitetään.

Nuoriso-Leader tukee nuorten yrittäjyyttä

Joel Lahtisen Sastamalan VuokraPalju hankkii paljukärryn, jossa on poreet, hierontajärjestelmä ja valot. Paljua voi vuokrata esimerkiksi mökille ja se kulkee helposti auton perässä. Nuoriso-Leader -tuki on osa suurempaa investointia ja työllistää nuorta yrittäjää.

4H-yritys Sahan kiinteistöpalvelut eli Onni Saha Huittisista on aloittanut pihanhoitotyöt asiakkaiden koneilla, mutta töiden sujuvoittamiseksi ja asiakkaiden lisääntyessä nuori yrittäjä investoi ruohonleikkuriin ja trimmeriin.

Vihtori Vähä-Jaakkola Punkalaitumelta on perustanut yrityksen V-puu & piha, joka Nuoriso-Leaderin turvin hankkii oksasilppurin. Puutarhasta syntyneet oksajätteet voidaan näin hyödyntää asiakkaiden omissa pihoissa, esimerkiksi pensaiden aluskatteena.

Nuoriso-Leader-hankkeiden yhteenlaskettu tuki on 2 400 euroa.

Seniori-Leader-hankkeilla oppimista ja yhdessäoloa

Kiikan Jokisivun kyläseura toteuttaa alkavaan syksyyn sopivan sienikurssin Kiikan Lauttapirtillä. Joukko seuran jäseniä on toivonut tietoa sienten tunnistamiseen ja käyttöön.

Eläkeliiton Mouhijärven yhdistys parantaa toritapahtumiensa turvallisuutta hankkimalla telttapainot ja jauhesammuttimet vaihteleviin sääoloihin.

Työväen Sivistysliiton Huittisten Opintojärjestö toteuttaa matalan kynnyksen aikuisten tanssitapahtuman. Monet työelämästä eläköityneet ihmiset kärsivät yksinäisyydestä.

Hämeenkyrön Urheiluautoilijat kokoavat pitkän ja tapahtumarikkaan taipaleensa julkaistavaksi historiikiksi. Tavoite on, että kirja on julkistettavissa yhdistyksen 60-vuotisjuhlassa 15. marraskuuta.

Seniori-Leader-hankkeiden yhteenlaskettu tuki on 3 100 euroa.