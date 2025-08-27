Vammalassa ja Keikyässä nukutaan yö ulkona

Suomen Latu haastaa nukkumaan lauantain ja sunnuntain välisen yön ulkona. Yhteisöllisiä mahdollisuuksia on viitisenkymmentä eri puolilla maata.

Sastamalassa on tapahtumat Vammalassa kaupungin rantasaunalla ja Keikyässä Aurajärven rantasaunalla. Molemmissa paikoissa myydään syötävää. Saunomaan ja uimaan pääsee. Vammalassa kaupungin rantasaunalla on muun muassa tehtävärasteja, valokuvasuunnistus, melontaa, petankkia ja keppihepparata, Aurajärven rantasaunalla pihapelejä.

Välttämättä ei tarvitse lähteä mihinkään ollakseen mukana kampanjassa. Ulkona voi nukkua vaikkapa omassa pihassa.

"Kampanjan sivuilta löytyy karttalaskuri, johon osallistujat voivat merkitä oman yöpymispaikkansa", kertoo Petteri Tiainen Suomen Ladulta.