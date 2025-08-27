Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Lähetä meille juttuvinkki tai menovinkki

Mainosta meillä tehokkaasti ja edullisesti - Osta ilmoitus

Keskiviikko 27.8.2025 Sää | Toimitus| Mainostajalle | Juttuvinkki | Palaute | Tilaa uutiskirje

Vammalassa ja Keikyässä nukutaan yö ulkona

Menovinkki · Uutiset

Kampanjaan voi osallistua monella tavalla.

Aurajärvi

Aurajärvi.

Suomen Latu haastaa nukkumaan lauantain ja sunnuntain välisen yön ulkona. Yhteisöllisiä mahdollisuuksia on viitisenkymmentä eri puolilla maata.

Sastamalassa on tapahtumat Vammalassa kaupungin rantasaunalla ja Keikyässä Aurajärven rantasaunalla. Molemmissa paikoissa myydään syötävää. Saunomaan ja uimaan pääsee. Vammalassa kaupungin rantasaunalla on muun muassa tehtävärasteja, valokuvasuunnistus, melontaa, petankkia ja keppihepparata, Aurajärven rantasaunalla pihapelejä.

Välttämättä ei tarvitse lähteä mihinkään ollakseen mukana kampanjassa. Ulkona voi nukkua vaikkapa omassa pihassa.

"Kampanjan sivuilta löytyy karttalaskuri, johon osallistujat voivat merkitä oman yöpymispaikkansa", kertoo Petteri Tiainen Suomen Ladulta.

Nuku yö ulkona Sastamalassa 30.-31.8.

Sastamalan kaupungin rantasauna, Iisankatu 6, lisätietoja tapahtumasta

Aurajärven rantasauna, Aurajärventie 757, lisätietoja tapahtumasta

·

Anna uutisvinkki!

Jätä kommentti

TILAA UUTISET SÄHKÖPOSTIISI

Ilmainen uutiskirje lähetetään pääsääntöisesti joka päivä klo 8. Tilauksen tehtyäsi saat sähköpostiisi vahvistuslinkin. Jakelusta voit poistua milloin vain uutiskirjeestä löytyvällä linkillä.

Rekisteriseloste

Edellinen: