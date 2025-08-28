Maija Sianoja ylitti sprinttiviestin maaliviivan voittajana, mutta Euroopan mestaruus karkasi dramaattisesti
Kohtalokas virhe ankkuriosuudella.
Sastamalalaislähtöinen Maija Sianoja ankkuroi sprinttisuunnistuksen EM-kilpailuissa viestijoukkueen ensimmäisenä maaliin. Juhlat kuitenkin loppuivat lyhyeen.
Nopeasti kävi ilmi, että mestaruus karkasi Suomelta. Toiseksi viimeinen rasti oli jäänyt Maija Sianojalta leimaamatta.
"Joukkueena voitetaan ja joukkueena hävitään", korosti Suomen avauksen suunnistanut Inka Nurminen viestien yhteishenkeä.
Kohtaloksi koituneen rastin merkintä ei ollut selkein mahdollinen.
Lopputuloksesta huolimatta joukkue esitti suomalaisen sprinttihistorian vahvinta menoa. Henkilökohtaisilta matkoilta voidaankin odottaa kovia suorituksia.
Joukkueessa suunnistivat Sianojan ja Nurmisen lisäksi Akseli Ruohola ja Tuomas Heikkilä.
