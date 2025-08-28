Paavo Hietaniemi johtaa puhetta kouluverkkotyöryhmässä Punkalaitumella
Perustamisesta päätettiin jo ennen kuntavaaleja.
Punkalaitumella kunnanhallitus nimesi jäsenet kouluverkkotyöryhmään. Perustamisesta päätettiin jo ennen kevään kuntavaaleja.
Kouluverkkotyöryhmän puheenjohtaja on kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Paavo Hietaniemi (kesk.). Jäseniä ovat keskustan Jari Kantonen (varajäsen Matti Seppä), sosiaalidemokraattien Merja Pulakka (Sari Lappalainen), kokoomuksen Ville-Matti Kyläsorri (Harri Lumme) ja perussuomalaisten Sami Uutto (Mirja Rantanen).
Koollekutsujana toimii rehtori Arto Asa.
Työryhmä voi käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita tarvittaessa.
