Paavo Hietaniemi johtaa puhetta kouluverkkotyöryhmässä Punkalaitumella

Perustamisesta päätettiin jo ennen kuntavaaleja.

Punkalaitumella kunnanhallitus nimesi jäsenet kouluverkkotyöryhmään. Perustamisesta päätettiin jo ennen kevään kuntavaaleja.

Kouluverkkotyöryhmän puheenjohtaja on kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Paavo Hietaniemi (kesk.). Jäseniä ovat keskustan Jari Kantonen (varajäsen Matti Seppä), sosiaalidemokraattien Merja Pulakka (Sari Lappalainen), kokoomuksen Ville-Matti Kyläsorri (Harri Lumme) ja perussuomalaisten Sami Uutto (Mirja Rantanen).

Koollekutsujana toimii rehtori Arto Asa.

Työryhmä voi käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita tarvittaessa.

