Vammalan seurakuntatalo esitetään myytäväksi Tyrvään Pappilalle, hinta 201 000 euroa

Uutiset

Kirkkoneuvosto äänesti.

Vammalan seurakuntatalo

Vammalan seurakuntatalo. Kuva: Vapriikin kuva-arkisto, Kerttu Loukusa

Sastamalan seurakunnan kirkkoneuvosto esittää, että Vammalan seurakuntatalo myydään Kiinteistö Oy Tyrvään Pappilalle. Kauppasumma on 201 000 euroa.

Päätös on äänestyksen tulos. Pertti Peuraniemi esitti, että Vammalan seurakuntatalon käsittävä kiinteistö myydään Aulis Ylösen edustamalle perustettavalle osakeyhtiölle 151 000 eurolla. Tätä kannatti Irmeli Kulonpää. Peuraniemen mukaan kiinteistö on tarkoitus kunnostaa kaikkien sastamalalaisten käyttöön. Äänestyksessä he eivät saaneet muita tuekseen.

Talousjohtajan pohjaesitys sai yhdeksän ääntä. Tämän puolesta äänestivät kirkkoherra Vesa Aurén, Maritta Laiho, Sirkku Aarinen, Kari Alajoki, Satu Janhunen, Mauri Kaaja, Sirpa Keskinen, Henri Kiuttu ja Leevi Karisalmi.

Seurakunta sai Vammalan seurakuntatalosta kaksi ostotarjousta. Niistä Kiinteistö Oy Tyrvään Pappilan oli korkeampi.

Ratkaisun seurakuntatalon myynnistä tekee kirkkovaltuusto.

Pertti Peuraniemi jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

·

