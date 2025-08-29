Äetsän koulun lakkauttaminen johtaa yt-neuvotteluihin

Sastamalassa lakkautetaan Äetsän koulu kuluvan lukuvuoden päättyessä. Kaupunki on aloittamassa yhteistoimintamenettelyn perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa.

Äetsän koulun lakkauttamisesta on päätetty sivistyslautakunnassa reilu puolitoista vuotta sitten. Oppilaiden lähikouluksi osoitetaan Sylvään koulu. Muutokseen on jo varauduttu toiminnan suunnittelun ja henkilöstösuunnittelun tasolla.

Käynnistettävä yhteistoimintamenettely koskee erityisesti Sylvään koulun ja Äetsän koulun vakituista henkilöstöä. Koulujen yhdistyminen muuttaa työntekijöiden työyksikköjä. Yhteistoimintamenettelyssä tarkastellaan lisäksi perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vakanssirakenne sekä tuntikertymätilanne tulevaa henkilöstösuunnittelua ja ennakointia varten.

Asia on esillä kaupunginhallituksessa.