Mouhijärveläinen pintxo sai tuomaristolta kehuja ja yleisöltä ääniä, voittaja-annoksessa kyyhkynrintaa Huittisista
Pintxofestivaali Tamperradaan osallistui kaksi ravintolaa Sastamalasta.
Sastamalan Mouhijärvellä toimivan KyläRavintelin annos sai tuomaristolta kiitosta pintxofestivaali Tamperradassa. Voittaja-annoksessa puolestaan on mukana kyyhkynrintaa Huittisista.
Tuomaristo nosti KyläRavintelin suklaapannacottan esiin erityismaininnassa. Annos tarjoiltiin tyrnihillon kera itseleivotun kaurakeksin päällä. Pannacotan rakennetta tuomaristo kiitteli poikkeuksellisen kuohkeaksi ja suussasulavaksi.
Yleisöäänestyksessä KyläRavinteli sijoittui viidenneksi. Se sai 6,1 prosenttia äänistä.
KyläRavintelin perustivat alkuvuodesta Katri Lehtimäki ja Juuli Seppälä.
Tuomaristo nosti voittajaksi Viinibaari Airon pintxon. Ravintoloitsija-keittiömestari Juuso Ahvenaisen suunnittelemassa annoksessa on mukana Huittisissa metsästettyä kyyhkynrintaa. Liha on sokerisuolattu, kylmäsavustettu ja ilmakuivattu.
Pintxofestivaaliin osallistui Sastamalasta myös Herkkujuustolan Juustotupa.
Kaikkiaan mukana oli 42 ravintolaa pääasiassa Tampereelta.
Pintxo on Baskimaan ruokakulttuuriin kuuluva miniatyyriannos. Se nautitaan parilla-kolmella suupalalla henkilökohtaisesti. Tapakset taasen jaetaan seurueen kesken.
Jätä kommentti