Pitkän linjan metsästäjän mukaan susitilanne uhkaa metsästyskoiraharrastusta Satakunnassa

Metsästyskoiraharrastus on pitkän linjan metsästäjä ja yrittäjä Ari Alisen mukaan monin paikoin hiipumassa Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Taustalla on susien määrän kasvu ja lisääntyneet havainnot.

"Työni puolesta keskustelen päivittäin metsästyskoirien omistajien kanssa. Monet sanovat, etteivät hanki enää uutta koiraa ennen kuin suurpetotilanne selkiytyy", kertoo Ari Alinen. "Se on todella huolestuttavaa metsästyskulttuurin tulevaisuuden kannalta", hän jatkaa.

Ari Alinen menetti oman koiransa sudelle viime syksynä. Tämän jälkeen hän perusti avoimen tietokannan, johon voi ilmoittaa havaintoja suurpedoista. Kävijöitä on vuoden aikana ollut lähes 600 000 ja käyttäjiä yli 150 000.

"Reaaliaikaiselle tiedolle oli valtava tarve, sillä koiraharrastajat eivät tunne oloaan enää turvalliseksi ilman sitä", toteaa Ari Alinen.

Kennelliitossa on myös huolestuttu kehityssuunnasta.

"Jos suurpetokantaan ei saada ratkaisua, metsästyskoirien osaaminen ja jalostus vaikeutuvat entisestään", harmittelee hallituksen varapuheenjohtaja Risto Ylitalo. "Etenkin suurriistavirka-aputoiminta poliisin apuna vaatii jatkossakin hyvin koulutettuja koiria", hän mainitsee.

Käytännön vaikutukset metsästyskoiraharrastuksessa näkyvät jo tilastoissa. Viime vuonna järjestettiin 132 mäyräkoirien ajokoetta, mutta kuluvana vuonna anomuksia on jätetty vain 53.

"Suurin syy on se, että turvallisia maastoja ei yksinkertaisesti löydy", kertoo Ari Alinen. Hänen mukaansa tämä heijastuu suoraan sekä koirakantojen jalostukseen että niiden käyttöön.

Vallitsevaa tilannetta Ari Alinen pitää vakavana varoituksena koko suomalaiselle metsästyskulttuurille. "Jos koirat katoavat metsästä, katoaa myös suuri osa suomalaisen eränkäynnin osaamisesta ja perinteestä", hän näkee.