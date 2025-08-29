Sylvään koululla jatkuu rakentaminen, 850 000 euron hanketta aikaistetaan
Vanhoja taito- ja taideaineiden tiloja muokataan uuteen käyttöön, alkuperäisasuisia luokkia nykyaikaistetaan.
Sastamalassa Sylvään koulun Taitotalon rakentaminen eteni suotuisasti. Tilat saatiin käyttöön jo syyslukukauden alusta.
Alkamassa on remontti, jossa vanhoja taito- ja taideaineiden tiloja muokataan uuteen käyttöön muun muassa fysiikan ja kemian luokiksi. Lisäksi alkuperäisasuisia luokkia saatetaan vastaamaan nykypäivän vaatimuksia.
Taitotalon valmistuttua seuraavien muutosten suunniteltua aikataulua on perusteltua aikaistaa. Ensi vuoden syksyllä Äetsän koulun oppilaat siirtyvät Sylvään koululle. Tuolloin käyttöön tarvitaan kaikki opetustilat.
Remontin kustannusarvio on arvonlisäverottomana 850 000 euroa. Kuluvalle vuodelle varataan 80 000 euroa, joka siirretään osavuosikatsauksessa muista säästyneistä kohteista. Ensi vuodelle osoitettava 770 000 euroa huomioidaan erikseen investointimäärärahoissa.
Hankesuunnitelma on kaupunginhallituksen hyväksyttävänä.
