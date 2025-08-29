Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Sylvään koululla jatkuu rakentaminen, 850 000 euron hanketta aikaistetaan

Uutiset

Vanhoja taito- ja taideaineiden tiloja muokataan uuteen käyttöön, alkuperäisasuisia luokkia nykyaikaistetaan.

Sylvään koulu, Taitotalon hankesuunnitelma

Sylvään koulun tontti. Kuva: Taitotalon hankesuunnitelma

Sastamalassa Sylvään koulun Taitotalon rakentaminen eteni suotuisasti. Tilat saatiin käyttöön jo syyslukukauden alusta.

Alkamassa on remontti, jossa vanhoja taito- ja taideaineiden tiloja muokataan uuteen käyttöön muun muassa fysiikan ja kemian luokiksi. Lisäksi alkuperäisasuisia luokkia saatetaan vastaamaan nykypäivän vaatimuksia.

Taitotalon valmistuttua seuraavien muutosten suunniteltua aikataulua on perusteltua aikaistaa. Ensi vuoden syksyllä Äetsän koulun oppilaat siirtyvät Sylvään koululle. Tuolloin käyttöön tarvitaan kaikki opetustilat.

Remontin kustannusarvio on arvonlisäverottomana 850 000 euroa. Kuluvalle vuodelle varataan 80 000 euroa, joka siirretään osavuosikatsauksessa muista säästyneistä kohteista. Ensi vuodelle osoitettava 770 000 euroa huomioidaan erikseen investointimäärärahoissa.

Hankesuunnitelma on kaupunginhallituksen hyväksyttävänä.

