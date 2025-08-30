Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Houhajärvessä ja Liekovedessä sinilevää, ELY-keskus kertoo tutusta ilmiöstä

Uutiset

Pirkanmaalla havainnot ovat lisääntyneet selvästi.

Houhajärvi

Pirkanmaan ELY-keskus kertoo alkusyksyn tuoneen mukanaan tutun ilmiön sinilevän osalta. Sitä on enemmän.

Sinilevähavainnot ovat Pirkanmaalla lisääntyneet kuluvalla viikolla selvästi. Tilanne on kuitenkin normaali verrattuna pitkän aikavälin keskiarvoon.

Sastamalassa sinilevää todettiin molemmilla virallisilla seurantapaikoilla eli Houhajärvellä ja Liekovedellä. Määrät olivat vähäiset.

ELY-keskuksen mukaan sinilevät ovat Pirkanmaalla perinteisesti runsaimmillaan elokuun lopussa.

Edellinen: