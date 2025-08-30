Kolme nuorta yrittäjää huomioitiin Sastamalassa: Milla Murtoo, Aaron Pakarinen ja Helena Keskinen palkittiin

Sastamalassa on huomioitu nuoria yrittäjiä. Tunnustuksia jaettiin kolme.

Vuoden 4H-yrittäjä on Milla Murtoo. Hän on kehittänyt MillApun liiketoimintaa monipuolisesti siivouksen, ruohonleikkuun, käsitöiden ja lemmikkien hoidon parissa. Murtoo on saanut vakiasiakkaita ja työskentelee ympäri vuoden koulun ohessa. Liikevaihto on kasvanut vuosittain. Toiminta on kannattavaa ja järkevää. Milla Murtoo on esimerkki pitkäjänteisestä, vastuullisesta ja ahkerasta nuoresta yrittäjästä.

Vuoden nuori yrittäjä on Aaron Pakarinen. StickSaverin perustaja on osoittanut poikkeuksellista yrittäjyyttä, innovatiivisuutta ja vastuullisuutta lyhyessä ajassa. Alkuperäinen airsoft-projekti ei edennyt tilahaasteiden vuoksi, joten hän siirtyi nopeasti jääkiekkomailojen korjaussarjoihin. Yrityksen kasvu on ollut huimaa. Jo ensimmäisen kuukauden aikana Arskiekko sai yli kaksi miljoonaa näyttökertaa somessa ja korjasi yli 60 mailaa. Kevään vahvan myynnin jälkeen Aaron Pakarinen keskittyi kesällä tuotannon kehittämiseen ja ympäristöystävällisyyden parantamiseen, siirtyen bio-pohjaiseen epoksiin ja puisiin siveltimiin. Samalla yritys sai uuden nimen kansainvälisen kasvun tueksi.

StickSaverin tuotteilla on korjattu jo noin 160 mailaa, mikä on tuonut kiekkoilijoille Euroopassa arviolta 30 000 euroa säästöä ja vähentänyt hiilidioksidipäästöjä noin 10 000 kilometrin ajomatkan verran. Yhteistyö jääkiekkoyhteisön kanssa on laajenemassa.

Aaron Pakarinen on esimerkki rohkeudesta, ketteryydestä ja vastuullisuudesta – arvoista, joita nuoren yrittäjän palkinto edustaa.

Vuoden yrittäjyyskasvatusteosta palkittiin Helena Keskinen. Hän on entinen 4H-yrittäjä, joka on jatkanut yrittäjyyden polkua menestyksekkäästi. Keskinen hankki lounaskahvila KodinSydämen yritysostolla ja on siitä lähtien edistänyt nuorten yrittäjyyttä konkreettisesti. Hän työllistää nuoria ja käyttää alihankintana muita nuoria yrittäjiä, tarjoten heille arvokasta kokemusta ja mahdollisuuksia kehittyä. Helena Keskisen toiminta tukee nuorten yrittäjyyskasvatusta arjessa sekä tekee siitä näkyvää ja vaikuttavaa.

Palkinnot jakoi kaupungin, yhdistysten ja yritysten yhteinen Yrittäjyyskasvatusfoorumi.