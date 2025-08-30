Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Suunnistaja Elli Punto teki historiaa EM-kilpailuissa: "Aika uskomaton fiilis"

Knock-Out-sprintissä korkeimmalle sijoittunut suomalaisnainen arvokilpailutasolla.

Elli Punto

Elli Punto. Kuva: Anu Uhotoinen

Sastamalasta kotoisin oleva Elli Punto teki historiaa Knock-Out-sprintin EM-kilpailuissa tullen neljänneksi. Hän on lajimuodon korkeimmalle sijoittunut suomalaisnainen arvokilpailutasolla.

"Oli ihan tosi mieletön kokemus. En olisi todellakaan uskonut tällaista päivää ensimmäisistä aikuisten arvokisoista", sanoi Elli Punto. "Mutta kyllä nälkää jätti. Tietää, että tosi hyvänä päivänä voi taistella mitaleista. Aika uskomaton fiilis kyllä", hän totesi tyytyväisenä.

Elli Punto jäi pronssimitalista lopulta vain kolme sekuntia.

