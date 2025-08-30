Suunnistaja Elli Punto teki historiaa EM-kilpailuissa: "Aika uskomaton fiilis"

Sastamalasta kotoisin oleva Elli Punto teki historiaa Knock-Out-sprintin EM-kilpailuissa tullen neljänneksi. Hän on lajimuodon korkeimmalle sijoittunut suomalaisnainen arvokilpailutasolla.

"Oli ihan tosi mieletön kokemus. En olisi todellakaan uskonut tällaista päivää ensimmäisistä aikuisten arvokisoista", sanoi Elli Punto. "Mutta kyllä nälkää jätti. Tietää, että tosi hyvänä päivänä voi taistella mitaleista. Aika uskomaton fiilis kyllä", hän totesi tyytyväisenä.

Elli Punto jäi pronssimitalista lopulta vain kolme sekuntia.