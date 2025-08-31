Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Lähetä meille juttuvinkki tai menovinkki

Mainosta meillä tehokkaasti ja edullisesti - Osta ilmoitus

Sunnuntai 31.8.2025 Sää | Toimitus| Mainostajalle | Juttuvinkki | Palaute | Tilaa uutiskirje

Huittisissa tarjolla amk-opintoja, jotka pystyy suorittamaan kokonaan verkossa

Uutiset

Tradenomiksi on mahdollista opiskella työn ohessa.

SAMK, Huittinen

Satakunnan ammattikorkeakoulun Kuninkaisten kampus Huittisissa.

Satakunnan ammattikorkeakoulussa on syksyn yhteishaussa tarjolla monipuolinen valikoima tutkinto-ohjelmia. Opinnot alkavat ensi vuoden alussa.

Huittisissa tarjolla on liiketaloutta verkkototeutuksena. Tutkintonimike on tradenomi. Opinnot voi suorittaa työn ohessa kokonaan verkossa. Koulutuksen kesto on kolme vuotta.

"Opiskelumahdollisuuksia on tarjolla niin ensimmäiseen korkeakoulututkintoonsa hakeutuville kuin työurallaan eteenpäin pyrkiville", kertoo opiskelijapalveluiden päällikkö Janne Santala.

Yhteishaku jatkuu keskiviikkoon 11. syyskuuta kello 15 saakka.

· ·

Anna uutisvinkki!

Jätä kommentti

TILAA UUTISET SÄHKÖPOSTIISI

Ilmainen uutiskirje lähetetään pääsääntöisesti joka päivä klo 8. Tilauksen tehtyäsi saat sähköpostiisi vahvistuslinkin. Jakelusta voit poistua milloin vain uutiskirjeestä löytyvällä linkillä.

Rekisteriseloste

Seuraava:

Edellinen: