Huittisissa tarjolla amk-opintoja, jotka pystyy suorittamaan kokonaan verkossa
Tradenomiksi on mahdollista opiskella työn ohessa.
Satakunnan ammattikorkeakoulussa on syksyn yhteishaussa tarjolla monipuolinen valikoima tutkinto-ohjelmia. Opinnot alkavat ensi vuoden alussa.
Huittisissa tarjolla on liiketaloutta verkkototeutuksena. Tutkintonimike on tradenomi. Opinnot voi suorittaa työn ohessa kokonaan verkossa. Koulutuksen kesto on kolme vuotta.
"Opiskelumahdollisuuksia on tarjolla niin ensimmäiseen korkeakoulututkintoonsa hakeutuville kuin työurallaan eteenpäin pyrkiville", kertoo opiskelijapalveluiden päällikkö Janne Santala.
Yhteishaku jatkuu keskiviikkoon 11. syyskuuta kello 15 saakka.
Jätä kommentti