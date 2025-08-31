Kokemäellä runsaasti puolukan raakileita, satoennuste lupaava
Mustikka-aika on päättymässä.
Eteläisessäkin Suomessa odotellaan vielä puolukan kypsymistä. Odotukset ovat sadon suhteen korkealla.
Puolukan kukinta oli melko runsasta ja pölytys onnistui hyvin. Tilanteessa on kuitenkin vaihtelua.
Esimerkiksi Kokemäellä sijaitsevilla havaintoruuduilla raakileita on ollut runsaasti. Punkalaitumella tilanne taasen on huono.
Yleisesti Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Rainer Peltola toteaa, että Etelä- ja Länsi-Suomesta näyttäisi löytyvän hyviä puolukkaseutuja.
