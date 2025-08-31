Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Lähetä meille juttuvinkki tai menovinkki

Mainosta meillä tehokkaasti ja edullisesti - Osta ilmoitus

Sunnuntai 31.8.2025 Sää | Toimitus| Mainostajalle | Juttuvinkki | Palaute | Tilaa uutiskirje

Kokemäellä runsaasti puolukan raakileita, satoennuste lupaava

Uutiset

Mustikka-aika on päättymässä.

Puolukka

Puolukkaa.

Eteläisessäkin Suomessa odotellaan vielä puolukan kypsymistä. Odotukset ovat sadon suhteen korkealla.

Puolukan kukinta oli melko runsasta ja pölytys onnistui hyvin. Tilanteessa on kuitenkin vaihtelua.

Esimerkiksi Kokemäellä sijaitsevilla havaintoruuduilla raakileita on ollut runsaasti. Punkalaitumella tilanne taasen on huono.

Yleisesti Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Rainer Peltola toteaa, että Etelä- ja Länsi-Suomesta näyttäisi löytyvän hyviä puolukkaseutuja.

Mustikka-aika on päättymässä. Hankalista säistä huolimatta sadosta tuli tavanomainen.

· · · · ·

Anna uutisvinkki!

Jätä kommentti

TILAA UUTISET SÄHKÖPOSTIISI

Ilmainen uutiskirje lähetetään pääsääntöisesti joka päivä klo 8. Tilauksen tehtyäsi saat sähköpostiisi vahvistuslinkin. Jakelusta voit poistua milloin vain uutiskirjeestä löytyvällä linkillä.

Rekisteriseloste

Edellinen: