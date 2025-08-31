Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Mouhijärvelle ja Suodenniemelle valittu pappi

Seurakuntapastoriksi tulee Saija Kainulainen.

Sastamalan seurakunnassa avoinna olleeseen seurakuntapastorin virkaan on valittu pastori Saija Kainulainen. Kysymyksessä on Mouhijärven ja Suodenniemen kappeliseurakuntien vastuupapin tehtävä.

Hakijoita oli yhteensä kymmenen. Heistä viisi haastateltiin.

Saija Kainulaisella on työkokemusta noin viidentoista vuoden ajalta, mikä on eniten haastatelluista. Hänellä on hakijoista laaja-alaisin ammatillinen koulutustausta. Työhaastattelussa Kainulainen osoitti kaikkein vahvimmin kappeliseurakuntien odottamaa helppoa lähestyttävyyttä, innostusta ja myönteistä asennetta erilaisiin tehtäviin sekä pitkäjänteistä sitoutumista virkaan.

Haastatteluryhmään kuluvat kirkkoherra Vesa Aurén, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Salme Kuukka, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Maritta Laiho, kirkkoneuvoston jäsen Jarkko Mäkipää sekä Mouhijärven ja Suodenniemen kappelien johtokuntien edustajat Satu Janhunen ja Harri Hakala.

Valinnasta päätti kirkkoneuvosto.

