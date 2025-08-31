VaLePa pelaa jäähyväisottelun legendaarisessa Sylvään salissa
Kutsuvieraana mestaruusjoukkue kaudelta 2011-2012.
Sastamalassa VaLePa palaa Mestaruusliigassa Sylvään saliin pelaamaan jäähyväisottelun perjantaina 3. lokakuuta. Vastustaja on AC Oulu Volley.
Kutsuvieraana nostalgiapelissä on VaLePan mestaruusjoukkue kaudelta 2011-2012. Luvassa on runsaasti ohjelmaa.
Sylvään sali palveli VaLePan pääsarjaotteluiden pelipaikkana vuosina 1973-2012. Se puretaan talven aikana.
VaLePan liigaotteluiden lipunmyynti alkaa maanantaina.
Jätä kommentti