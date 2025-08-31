Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Lähetä meille juttuvinkki tai menovinkki

Mainosta meillä tehokkaasti ja edullisesti - Osta ilmoitus

Sunnuntai 31.8.2025 Sää | Toimitus| Mainostajalle | Juttuvinkki | Palaute | Tilaa uutiskirje

VaLePa pelaa jäähyväisottelun legendaarisessa Sylvään salissa

Uutiset

Kutsuvieraana mestaruusjoukkue kaudelta 2011-2012.

VaLePa

VaLePa.

Sastamalassa VaLePa palaa Mestaruusliigassa Sylvään saliin pelaamaan jäähyväisottelun perjantaina 3. lokakuuta. Vastustaja on AC Oulu Volley.

Kutsuvieraana nostalgiapelissä on VaLePan mestaruusjoukkue kaudelta 2011-2012. Luvassa on runsaasti ohjelmaa.

Sylvään sali palveli VaLePan pääsarjaotteluiden pelipaikkana vuosina 1973-2012. Se puretaan talven aikana.

VaLePan liigaotteluiden lipunmyynti alkaa maanantaina.

· · · · ·

Anna uutisvinkki!

Jätä kommentti

TILAA UUTISET SÄHKÖPOSTIISI

Ilmainen uutiskirje lähetetään pääsääntöisesti joka päivä klo 8. Tilauksen tehtyäsi saat sähköpostiisi vahvistuslinkin. Jakelusta voit poistua milloin vain uutiskirjeestä löytyvällä linkillä.

Rekisteriseloste

Seuraava:

Edellinen: