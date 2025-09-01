Jätevedestä otetaan lämpö talteen entistä tehokkaammin Huittisten puhdistamolla

Huittisten Puhdistamo Oy on tehostanut lämmön talteenottoa puhdistetusta jätevedestä. Vesikiertoisella järjestelmällä lämmitetään puhdistamon rakennuksia.

Lämmön talteenoton laitteistoon rakennettiin niin sanottu sekundaaripiiri puhdistetun jäteveden ja lämpöpumpun höyrystimen väliin. Lisäksi erillinen, uusi lämmönvaihdin suojaa lämpöpumpun höyrystintä likaantumiselta.

Putkistoihin, pumppuihin ja muihin laitteistoihin toteutettiin tarvittavat muutokset liuospiiriä varten. Samalla tehtiin lämmitysverkoston vesivirtojen mittaus ja säätö uuden tilanteen mukaiseksi. Myös nykyistä rakennusautomaatiojärjestelmää laajennettiin uusien laitteiden ja instrumenttien osalta.

Puhdistamo kuluttaa sähköenergiaa noin 2,1 miljoonaa kilowattituntia vuodessa. Lämmityksen osuus on tästä ollut 18 prosenttia.

Aiemmin lämmön talteenotossa oli ongelmaa talvikuukausina, kun jäteveden lämpötila laski alle viiden asteen tai jäteveden mukana tuli isompi määrä hulevesiä.

Tehostamishanke maksoi kokonaisuudessaan noin 75 000 euroa. Ympäristöministeriöltä saatiin 40 prosentin avustus.

Ensi talvena sähköenergiaa ei pitäisi puhdistamorakennuksien lämmitykseen juuri tarvita.