Kampanja kannustaa löytämään hyvinvointia liikunnasta Huittisissa, Kokemäellä, Säkylässä ja Punkalaitumella

Uutiset

Pihlaja, syksy

Syksy. Kuva: Pixabay

Huittisissa, Kokemäellä, Säkylässä ja Punkalaitumella on käynnissä Liiku syksyllä -kampanja. Se jatkuu marraskuun loppuun.

"Kampanja tarjoaa jokaiselle helpon tavan ottaa oma hetki liikkeelle ja samalla edistää jaksamista", kertoo Lounais-Suomen Liikunnan ja Urheilun terveysliikunnan kehittäjä Juha Koskelo. "Liikkumisen ei tarvitse olla suorituskeskeistä, pienetkin askeleet luonnossa auttavat palautumaan arjen kiireistä", hän jatkaa.

Kirjauksia voi tehdä monipuolisesti syksyn ulkoliikuntalajeista, kuten vaikkapa frisbeegolfista, kävelystä, juoksusta, pyöräilystä, melonnasta, retkeilystä, rullaluistelusta, uinnista ja suunnistuksesta. Osallistua voi omien tavoitteiden mukaan.

Kuntien ja kaupunkien kesken kilpaillaan asukasluvun mukaisessa rankingissa.

