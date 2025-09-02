Suljettu sauna taas auki Huittisten uimahallissa
Jouduttiin sulkemaan ilkivallan vuoksi.
Huittisten uimahallissa miesten puolen iso sauna on jälleen käytettävissä.
Asiasta kertoo kaupunki tiedotteessaan.
Sauna oli suljettuna ilkivallan vuoksi.
