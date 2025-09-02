Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Televisio- ja radiolähetyksissä häiriöitä Sastamalassa: Pätkäisikö kuva, hävisikö ääni?

Uutiset

Vaikutusta Jyränvuoren, Sävin ja Roismalan lähetinasemien alueilla.

Masto

Jyränvuoren masto.

Sastamalassa televisio- ja radiolähetyksissä voi esiintyä tiistaina häiriöitä. Syynä on huoltotöiden työturvallisuuden takaaminen.

Antenniverkon televisiolähetykset joudutaan katkaisemaan enintään kahdeksi tunniksi. Osa radiolähetyksistä keskeytyy noin kymmeneksi minuutiksi ja kanavia lähetetään alennetulla teholla.

Huoltotyöt vaikuttavat Sastamalassa Jyränvuoren, Sävin ja Roismalan lähetinasemiin.

Asiasta kertoo Digita.

Varapäivä töille on keskiviikko.

