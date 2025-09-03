Sastamalan Sanataituri -kilpailulla juhlavuosi, voittajille 200 euron rahapalkinnot
Tekstien aihe valittu tekoälyn valtaamaa yhteiskuntaa silmällä pitäen.
Lasten ja nuorten Sastamalan Sanataituri -kirjoituskilpailu järjestetään jo kymmenennen kerran. Voittajille on luvassa 200 euron rahapalkinnot.
Sastamalan Sanataituri -kilpailuun voivat osallistua tänä vuonna 16-vuotiaat ja sitä nuoremmat kirjoittajat. Alakoululaisille ja yläkoululaisille on omat sarjansa. Osallistumisaikaa on 9. lokakuuta saakka.
"Kilpailun aiheeksi on valittu tekoälyn valtaamaa yhteiskuntaa silmällä pitäen 'Totta vai tarua?'", kertoo suunnittelijaopettaja Miikka Mäkelä Sastamalan Opistosta.
Tekstin tulee olla suomea ja osallistujan itsensä kirjoittama. Maksimipituus on 2 000 merkkiä välimerkkeineen.
Sastamalan Sanataituri -kilpailu huipentuu finaaliin lasten ja nuorten kirja- ja kulttuuritapahtuma Lankussa Sylvään koululla 15. marraskuuta.
Jätä kommentti