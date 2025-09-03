Sisäilmaoireilua Pohjoisseudun koululla Punkalaitumella

Punkalaitumella Pohjoisseudun koulun keittiössä on teetetty kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus. Taustalla on ilmennyt sisäilmaoireilu.

Tutkimuksessa havaittiin keittiön kohdalla ulkoseinän hirsirakenteessa lahovaurioita ja mikrobikasvustoa. Myös tuulettuvan alapohjan puurakenteissa todettiin paikallisia kosteus- ja mikrobivaurioita.

Rakennuksen ilmatiiveys on aikakaudelleen tyypillisen heikko. Keittiön poistoilmanvaihto on voimakas, mutta korvausilmaventtiileistä saadaan vain vähäisiä ilmamääriä. Korvausilmaa virtaa rakenteiden vuotojen kautta sisätiloihin. Tämä todennäköisesti kuljettaa epäpuhtauksia sisäilmaan.

Merkkikaasututkimuksella varmistettiin, että alapohjan ja väliseinän liitoksissa sekä erään varastotilan välioven kohdalla on ilmavuotoreittejä rakenteista huonetiloihin. Keittiön ja ruokasalin sisäilmassa havaittiin lievä mikrobiperäinen, tunkkainen haju. Rakennuksen kaakkoispäädyssä oli edelleen havaittavissa tervapaperin hajua aiemmista rakenteista.

Pienhiukkasmittauksissa ei ylitetty laitteen hälytysrajoja. Keittiössä kuitenin mitattiin kokemuspohjaisesti kohonneita hiukkaspitoisuuksia, mikä viittaa pölyn ja epäpuhtauksien kulkeutumiseen rakenteista sisäilmaan.

Raportin johtopäätöksenä todetaan, että keittiössä havaitut ongelmat ovat todennäköisesti osa laajempaa koko rakennuksen sisäilma- ja kosteusongelmaa. Keittiötä ei ole tarkoituksenmukaista korjata erillisenä osana ennen kuin koko koulurakennuksen tarve ja kunto on kattavasti selvitetty.

Asia on ollut esillä teknisessä lautakunnassa.