Ukko-Pekan vetämä höyryjuna myytävänä, nähty useasti Sastamalassa
Ilmoituksen mukaan omistaja on eläköitymässä.
Legendaarisen höyryveturi Ukko-Pekan vetämästä junasta tunnettu yhtiö on myytävänä. Höyryjunan kyytiin on ollut mahdollista nousta Sastamalassakin useamman kerran.
Ilmoituksessa yhtiön myynnin syyksi mainitaan omistajan eläköityminen.
Ukko-Pekan vetämän junan peruskokoonpanossa on kahvila-, salonki-, baari- ja päivävaunut. Matkustajia mahtuu kerrallaan 282.
Höyryveturimatkat1009 Oy on myytävänä Yrityspörssi-sivustolla.
