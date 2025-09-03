Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Keskiviikko 3.9.2025
Ukko-Pekan vetämä höyryjuna myytävänä, nähty useasti Sastamalassa

Uutiset

Ilmoituksen mukaan omistaja on eläköitymässä.

Ukko-Pekka, Äetsän asema

Ukko-Pekka Äetsän asemalla sähköveturin avustamana.

Legendaarisen höyryveturi Ukko-Pekan vetämästä junasta tunnettu yhtiö on myytävänä. Höyryjunan kyytiin on ollut mahdollista nousta Sastamalassakin useamman kerran.

Ilmoituksessa yhtiön myynnin syyksi mainitaan omistajan eläköityminen.

Ukko-Pekan vetämän junan peruskokoonpanossa on kahvila-, salonki-, baari- ja päivävaunut. Matkustajia mahtuu kerrallaan 282.

Höyryveturimatkat1009 Oy on myytävänä Yrityspörssi-sivustolla.

