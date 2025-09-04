Arto Satonen: "Jokainen nuori ansaitsee mahdollisuuden kokeilla siipiään"

Hallitus varasi budjettiriihessä 30 miljoonaa euroa nuorten työllistymisseteleihin. Tavoitteena on katkaista nuorten työttömyyskierre ja tukea heitä kiinnittymään työelämään.

"Kyse on voimakkaasta täsmälääkkeestä vaikeaan tilanteeseen", sanoo sastamalalainen kansanedustaja Arto Satonen (kok.). "Jokainen nuori ansaitsee mahdollisuuden kokeilla siipiään", hän jatkaa.

Yrityksille työllistymisseteli tarjoaa taloudellisen tuen 18-29-vuotiaiden palkkaamiseen vähintään puoleksi vuodeksi. Painopiste on nuorissa, joilla ei ole aiempaa työhistoriaa tai koulutus on vähäistä.

"Työttömyydestä aiheutuu monia välittömiä ja välillisiä ongelmia. On erittäin tärkeää, että hallitus kohdentaa voimavaroja nuoriin, etenkin ensimmäisen työpaikan saamiseen ja siten osaamisen ja itseluottamuksen vahvistamiseen", Arto Satonen painottaa.

Talouden käänteen myötä työllisyyskehityksen odotetaan vahvistuvan. Se tulee helpottamaan kaikenikäisten työllistymistä.

"Työllisyys tulee aina hieman talouskasvua perässä ja nyt positiivisia merkkejä on jo ilmassa", Arto Satonen näkee.