Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Lähetä meille juttuvinkki tai menovinkki

Mainosta meillä tehokkaasti ja edullisesti - Osta ilmoitus

MAINOS: Pieni Tehdas tekee kotisivuja!

Torstai 4.9.2025 Sää | Toimitus| Mainostajalle | Juttuvinkki | Palaute | Tilaa uutiskirje
Mainos: Satapirkan Tuholaistorjunta

Huittisissa riittää satoa jaettavaksi: Kaupungin puista saa poimia omenoita – löytyy myös kirsikkaa, päärynää, kriikunaa ja luumua

Uutiset

Kohteita on toistakymmentä.

Huittinen, Koskipuisto, omenapuu

Omenapuu Huittisten Koskipuistossa.

Satoa riittää jälleen jaettavaksi Huittisissa.

Kaupungin puista saa poimia omenoita. Lisäksi löytyy kirsikoita, päärynöitä, kriikunoita ja luumuja. Asukkaita kannustetaan rouskuttamaan, leipomaan, mehustamaan ja hilloa keittämään.

Kohteita on kaikkiaan toistakymmentä.

Kaupungin puistopuolelta säästyy resursseja muihin töihin, kun omenat kerätään pois.

Huittisten omppukartta 2025

Huittisten omppukartta

1. Hyvän mielen puisto Huhkolan päiväkodin takana
2. Kartanonpuisto, Huhkola
3. Pääkirjaston takana
4. Kaarirannan sisäpiha
5. Kailanpuisto
6. Koskipuiston keskellä
7. Nuorisoklubin takapiha
8. Lauttatalon ja Ohrahovin välissä, Karhulantie
9. Satafoodin rakennuksen piha, Viialankatu
10. Suttilan koulun piha (myös kirsikkaa ja päärynää)
11. Vanhakosken alue Loimijoentien puolelta (myös kriikunaa) ja Loiman koulun piha (vain luumua)
12. Saaren tilan pihamaa, Vanhakosken lehtoalueella

· ·

Anna uutisvinkki!

Jätä kommentti

TILAA UUTISET SÄHKÖPOSTIISI

Ilmainen uutiskirje lähetetään pääsääntöisesti joka päivä klo 8. Tilauksen tehtyäsi saat sähköpostiisi vahvistuslinkin. Jakelusta voit poistua milloin vain uutiskirjeestä löytyvällä linkillä.

Rekisteriseloste

Seuraava:

Edellinen: