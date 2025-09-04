Huittisissa riittää satoa jaettavaksi: Kaupungin puista saa poimia omenoita – löytyy myös kirsikkaa, päärynää, kriikunaa ja luumua

Satoa riittää jälleen jaettavaksi Huittisissa.

Kaupungin puista saa poimia omenoita. Lisäksi löytyy kirsikoita, päärynöitä, kriikunoita ja luumuja. Asukkaita kannustetaan rouskuttamaan, leipomaan, mehustamaan ja hilloa keittämään.

Kohteita on kaikkiaan toistakymmentä.

Kaupungin puistopuolelta säästyy resursseja muihin töihin, kun omenat kerätään pois.

Huittisten omppukartta

1. Hyvän mielen puisto Huhkolan päiväkodin takana

2. Kartanonpuisto, Huhkola

3. Pääkirjaston takana

4. Kaarirannan sisäpiha

5. Kailanpuisto

6. Koskipuiston keskellä

7. Nuorisoklubin takapiha

8. Lauttatalon ja Ohrahovin välissä, Karhulantie

9. Satafoodin rakennuksen piha, Viialankatu

10. Suttilan koulun piha (myös kirsikkaa ja päärynää)

11. Vanhakosken alue Loimijoentien puolelta (myös kriikunaa) ja Loiman koulun piha (vain luumua)

12. Saaren tilan pihamaa, Vanhakosken lehtoalueella