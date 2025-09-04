Pirkanmaalla osa oppilaista jää ilman terveystarkastusta
Aluehallintovirasto huomautti lääkäreiden riittämättömästä määrästä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut Pirkanmaan hyvinvointialueelle huomautuksen koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkäreiden riittämättömästä määrästä. Lisäksi on pyydetty lisäselvityksiä.
Pirkanmaalla kouluterveydenhuollossa oppilaita on lääkäriä kohden noin 2 700. Suositus on 2 100 oppilasta. Opiskeluterveydenhuollon lääkäreiden henkilöstömitoitus on 2 900 opiskelijaa lääkäriä kohden suosituksen ollessa 1 800.
Terveystarkastuksia ei tällä hetkellä kaikilta osin pystytä tarjoamaan oppilaille, joiden tilanteesta ei erikseen ole noussut huolta.
Aluehallintovirasto on pyytänyt hyvinvointialuetta toimittamaan 19. joulukuuta mennessä jatkoselvityksen toimenpiteistä, joihin huomautuksen johdosta on ryhdytty.
