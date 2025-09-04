Vuonna 1919 perustettu Lojer sai Roberto Quinterosta historiansa kuudennen toimitusjohtajan

Sastamalassa toimivan Lojerin toimitusjohtaja on vaihtunut. Tehtävässä on aloittanut Roberto Quintero.

Aiempi toimitusjohtaja Ville Laine jatkaa yhtiön omistajana ja hallituksen jäsenenä.

"Koen, että nyt on hyvä hetki siirtyä uralla seuraavaan vaiheeseen ja varmistaa oman roolimuutoksen kautta Lojerin kasvu ja uudistuminen", sanoo Ville Laine. "Muutoksen myötä saamme myös joukkoomme uutta energiaa ja tuoreita näkökulmia", hän jatkaa.

Roberto Quintero siirtyi Lojerille Bronto Skyliftiltä. Hän vastasi kaupallisena johtajana yli sadan miljoonan euron vuosimyynnistä ja globaalista asiakaskunnasta. Quintero haluaa rakentaa Lojerista entistä vahvemman ja itseohjautuvan yhtiön, joka hakee kasvua ulkomailta.

"Minulle on tärkeää toimia aloilla, jolla on merkitystä ihmisten hyvinvoinnille", toeaa Roberto Quintero.

Ville Laine työskenteli Lojerin toimitusjohtajana yli 20 vuotta. Yhtiön historia juontaa 106 vuoden taakse. Roberto Quintero kuudes toimitusjohtaja.