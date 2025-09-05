Haukankosken kauppa etenee Punkalaitumella, korkein tarjous 7 535 euroa
Viisi huutajaa jätti yksitoista tarjousta.
Punkalaitumella kunta on saamassa Haukankosken kaupaksi. Tekninen lautakunta esittää korkeimman tarjouksen hyväksymistä.
Haukankoski oli myytävänä nettihuutokaupassa. Tarjouksia tuli yhteensä yksitoista. Huutajia oli viisi.
Korkeimman tarjouksen jätti Renovac Services Oy. Tila ja kiinteistöt myytäisiin 7 535 euron hintaan.
Asia etenee kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja valtuuston on määrä päättää kaupasta.
Maapohjasta ja kiinteistöjen tasearvosta tulee kunnalle alaskirjattavaa 38 885 euroa.
Jätä kommentti