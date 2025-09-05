Huittisissa, Kokemäellä ja Punkalaitumella päiväposti vuoropäiväjakeluun
Varhaisjakelu Postin tekemänä loppuu Huittisissa.
Posti aloittaa päiväpostin vuoropäiväjakelun Huittisissa, Kokemäellä ja Punkalaitumella. Muutos tapahtuu lokakuussa.
Paperista postia jaetaan arkipäivisin vuoroviikoin maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina sekä tiistaina ja torstaina. Uuden käytännön vaikutuksia postinsaajalle luonnehditaan vähäisiksi.
Huittisissa loppuu Postin tekemä yöllinen varhaisjakelu lokakuussa. Se muuttuu aamujakeluksi, jossa sanomalehtiä ja muuta postia jaetaan aamupäivällä.
Vuoropäiväjakelun taustalla on paperisten lähetysten voimakas väheneminen.
Jätä kommentti