Kirjakorttelin museoissa kesällä yli 4 500 kävijää

Sastamalassa Kirjakorttelin museoiden näyttelyt ja tapahtumat kiinnostivat kesällä yleisöä. Kävijöitä oli kesä-elokuussa yhteensä 4 507.

Pukstaavin suosio kasvoi. Vierailijoita oli kesällä 3 389. Viime vuonna vastaavaan aikaan määrä oli 3 181.

Joka toinen maksettu käynti tehtiin Museokortilla.

Pukstaavissa nähtiin ensimmäistä kertaa kesäteatteria. Teatteri Vuokkomaan komedianäytelmä veti yli 550 katsojaa.

"Kirjan museo on oivallinen areena tuoda tarinoita ja tekstejä yleisön eteen kesäteatterin muodossa. Teatteri Vuokkomaan kanssa tehty yhteistyö sujui hienosti ja palaute katsojilta oli erittäin hyvää!" iloitsee museonjohtaja Marja Hänninen-Tolvi.

Kirjakorttelin Yön kirjailijahaastattelut toivat Pukstaaviin lähes 200 kävijää. Tapahtuman järjestää Kirjakorttelin Yö -yhdistys.