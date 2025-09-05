Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Suomen Cupin arvonnat suoritettu: VaLePan ja LP-Vampulan vastustajat selvillä

Uutiset

Säkylän Urheilijat aloittaa hallitsevan mestarin kanssa.

VaLePa, Suomen Cup

VaLePa juhlii Suomen Cupin mestaruutta talvella vuonna 2023. Kuva: Antti Saarimaa

VaLePa ja LP-Vampula pelaavat lentopallon Suomen Cupissa. Otteluparit liikkeellelähtöön on arvottu.

Miehissä VaLePa kohtaa ensimmäisellä kierroksella Pälkäneen Luja-Lukon.

Naisissa LP-Vampulalta on mukana kaksi joukkuetta. Liigajoukkue saa vastaansa voittajan karsintaparista LP Kangasala 2 ja Vesilahden Visa. Akatemiajoukkueen vastustaja on PuMa Volley.

Säkylän Urheilijat ottelee hallitsevan mestarin LP Viestin kanssa.

Suomen Cupiin osallistuu 30 miesten ja 37 naisten joukkuetta.

Karsintakierrokset pelataan syyskuussa ja ensimmäinen kierros 12. lokakuuta.

