Lauantai 6.9.2025
Nyt herkutellaan lähiruoalla ja tutustutaan tuottajiin: Katso kohteet Sastamalassa, Huittisissa, Kokemäellä ja Säkylässä

Menovinkki · Uutiset

Mukana Pirkanmaalla neljäkymmentä ja Satakunnassa seitsemäntoista paikkaa.

Lähiruokapäivä

Lähiruokapäivä. Kuva: Alexandra Parkkonen

Lähiruokapäivää vietetään viikonloppuna. Kohteet ovat valintansa mukaan avoinna lauantaina ja sunnuntaina tai vain jompana kumpana päivänä.

Kokosimme tähän juttuun mukaan ilmoittautuneet toimijat Sastamalasta, Huittisista, Kokemäeltä ja Säkylästä.

Tapahtumaan osallistuu Pirkanmaalla neljäkymmentä ja Satakunnassa seitsemäntoista paikkaa.

Sastamala

Kiikkuvuoren hunaja
Rautaniementie 649, 38270 Sastamala
lauantai 12-17
Hunajaa, leivonnaisia, kutunjuustoja, kananmunia. Kahvio. Lisätietoja

Huitun tila
Lampistentie 36, 38460 Sastamala
lauantai 11-15
sunnuntai 11-15
Tilapuodista karitsanlihaa ja villatuotteita. Lampaita. Pientä ohjelmaa lauantaina etenkin lapsiperheille. KahVilla. Lisätietoja

Pesosen mehiläistarhat
Pukarantie 94, 38460 Sastamala
lauantai 10-16
sunnuntai 10-16
Hunajaa myös omiin astioihin ja mehiläistuotteita. Lisätietoja

Villa Manuela
Mouhijärventie 1332, 38470 Sastamala
lauantai 15-17
sunnuntai 15-17
Pientila viljelee yrttejä ilman torjunta-aineita ja kemiallisia lannoitteita. Pihakahvio, haudukemaistiaiset, esittelyä. Lisätietoja

Kotimäen tila
Ylisenkoskentie 54, 38510 Sastamala
lauantai 10-17
Hunajaa, ruokaviljatuotteita, käsitöitä, leivonnaisia. Lampaita ja kanoja. Kahvila, keittolounas. Lisätietoja

Tyrvään Pappila
Asemakatu 4, 38210 Sastamala
lauantai 11.30-16
Brunssi. Lisätietoja

Huittinen

Kievarinranta
Siltakatu 1, 32700 Huittinen
lauantai 10-14
Sadonkorjuutapahtuma. Lisätietoja

Kokemäki

Anttilan Tila
Sonnilantie 111, 32800 Kokemäki
lauantai 9-17
sunnuntai 9-17
Tilamyymälä ja mehuasema. Lisätietoja

Säkylä

Härkälän TuorePuoti
Linjatie 451, 27730 Tuiskula
lauantai 10-19
sunnuntai 10-19
Pieni ja kompakti tilamyymälä. Lisätietoja

Yrttipajan Maalaispuoti
Kiviniityntie 14, 27820 Säkylä
lauantai 11-18
Lähi- ja luomuruokiin keskittynyt puoti. Maistiaisia. Lisätietoja

Kaikki Lähiruokapäivän kohteet löytyvät tästä

Edellinen: