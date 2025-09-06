Nyt herkutellaan lähiruoalla ja tutustutaan tuottajiin: Katso kohteet Sastamalassa, Huittisissa, Kokemäellä ja Säkylässä
Mukana Pirkanmaalla neljäkymmentä ja Satakunnassa seitsemäntoista paikkaa.
Lähiruokapäivää vietetään viikonloppuna. Kohteet ovat valintansa mukaan avoinna lauantaina ja sunnuntaina tai vain jompana kumpana päivänä.
Kokosimme tähän juttuun mukaan ilmoittautuneet toimijat Sastamalasta, Huittisista, Kokemäeltä ja Säkylästä.
Sastamala
Kiikkuvuoren hunaja
Rautaniementie 649, 38270 Sastamala
lauantai 12-17
Hunajaa, leivonnaisia, kutunjuustoja, kananmunia. Kahvio. Lisätietoja
Huitun tila
Lampistentie 36, 38460 Sastamala
lauantai 11-15
sunnuntai 11-15
Tilapuodista karitsanlihaa ja villatuotteita. Lampaita. Pientä ohjelmaa lauantaina etenkin lapsiperheille. KahVilla. Lisätietoja
Pesosen mehiläistarhat
Pukarantie 94, 38460 Sastamala
lauantai 10-16
sunnuntai 10-16
Hunajaa myös omiin astioihin ja mehiläistuotteita. Lisätietoja
Villa Manuela
Mouhijärventie 1332, 38470 Sastamala
lauantai 15-17
sunnuntai 15-17
Pientila viljelee yrttejä ilman torjunta-aineita ja kemiallisia lannoitteita. Pihakahvio, haudukemaistiaiset, esittelyä. Lisätietoja
Kotimäen tila
Ylisenkoskentie 54, 38510 Sastamala
lauantai 10-17
Hunajaa, ruokaviljatuotteita, käsitöitä, leivonnaisia. Lampaita ja kanoja. Kahvila, keittolounas. Lisätietoja
Tyrvään Pappila
Asemakatu 4, 38210 Sastamala
lauantai 11.30-16
Brunssi. Lisätietoja
Huittinen
Kievarinranta
Siltakatu 1, 32700 Huittinen
lauantai 10-14
Sadonkorjuutapahtuma. Lisätietoja
Kokemäki
Anttilan Tila
Sonnilantie 111, 32800 Kokemäki
lauantai 9-17
sunnuntai 9-17
Tilamyymälä ja mehuasema. Lisätietoja
Säkylä
Härkälän TuorePuoti
Linjatie 451, 27730 Tuiskula
lauantai 10-19
sunnuntai 10-19
Pieni ja kompakti tilamyymälä. Lisätietoja
Yrttipajan Maalaispuoti
Kiviniityntie 14, 27820 Säkylä
lauantai 11-18
Lähi- ja luomuruokiin keskittynyt puoti. Maistiaisia. Lisätietoja
