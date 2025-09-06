Pohjoisseudun koululla tehdään korjauksia
Tekninen lautakunta esittää kouluverkkotyöryhmälle tarveselvityksen laatimista.
Punkalaitumella on Pohjoisseudun koululla todettu sisäilma- ja kosteusongelmaa. Kuntotutkimus on teetetty keittiössä.
Tekninen lautakunta päätti tehdä koululla tarvittavat ilmanvaihdon ja hulevesien ohjausten korjaustoimenpiteet välittömästi. Kuntoraportti merkittiin tiedoksi.
Kouluverkkotyöryhmälle esitetään Pohjoisseudun koulun tarveselvityksen laatimista.
Lautakunnan päätös oli muutetun esityksen mukainen.
