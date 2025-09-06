Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Pohjoisseudun koululla tehdään korjauksia

Uutiset

Tekninen lautakunta esittää kouluverkkotyöryhmälle tarveselvityksen laatimista.

Punkalaidun

Punkalaitumella on Pohjoisseudun koululla todettu sisäilma- ja kosteusongelmaa. Kuntotutkimus on teetetty keittiössä.

Tekninen lautakunta päätti tehdä koululla tarvittavat ilmanvaihdon ja hulevesien ohjausten korjaustoimenpiteet välittömästi. Kuntoraportti merkittiin tiedoksi.

Kouluverkkotyöryhmälle esitetään Pohjoisseudun koulun tarveselvityksen laatimista.

Lautakunnan päätös oli muutetun esityksen mukainen.

