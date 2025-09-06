Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Sudet tappoivat ja söivät hirvikoiran Laviassa

Petoyhdyshenkilö kävi toteamassa tapahtuneen.

Lavia, susihyökkäys, hirvikoira

Susien tappamasta hirvikoirasta löytyi vain jäännökset. Kuva: Omistajan arkisto

Laviassa sudet tappoivat hirvikoiran. Hyökkäys tapahtui sunnuntaina.

"Näimme, kun Urmas työskenteli hirvisonnilla", kertoo koiran omistaja Nina Haapasaari. "Koira ja hirvi kävivät automme edessä tiellä. Siitä ei sitten mennytkään kovin kauaa, kun GPS meni pimeäksi", hän jatkaa.

Jämtlanninpystykorva Urmasta etsittiin alkuviikosta useaan otteeseen. Sen jäännökset paikallistettiin vasta keskiviikkona koirien avulla.

"Tapahtumapaikka löytyi lopulta sähkölinjojen alta vaikeakulkuisessa tiheiköstä", Nina Haapasaari sanoo.

Syy koiran GPS-signaalin vaimenemiselle selvisi. Lähetinpanta oli purtu rikki. Löydettäessä koirasta ei ollut paljoa jäljellä. Käytännössä miltei kaikki oli syöty pään ja hännän väliltä, kylkiluut mukaan lukien.

Perheen kolmesta hirvikoirasta Urmas oli keskimmäinen. Se oli viisivuotias käyttövalio.

"Urmas oli kiltein koiristamme. Se ei koskaan tapellut kenenkään kanssa", luonnehtii Nina Haapasaari. Hirvijahtiin osallistumista tänä syksynä hän pohtii surullisena. "Kukapa tuonne enää uskaltaa koiria laskea", Haapasaari toteaa.

Petoyhdyshenkilö on käynyt paikalla toteamassa tapahtuneen susien hyökkäykseksi.

Lavia, susihyökkäys, GPS-panta

Rikki purtu GPS-panta. Kuva: Omistajan arkisto

1 kommenttia

  1. Erja Koivuluoma

    6.9.2025 klo 11:23

    Kuinka kauan tämä koirien omistajien helvetti kestää…

