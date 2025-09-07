Huittisista, Kokemäeltä ja Säkylästä nimetty maakuntavaltuutetut
Katso nimet tästä.
Satakunnan maakuntavaltuusto on valittu. Paikat määräytyvät kuntien ja kaupunkien asukaslukujen mukaan.
Huittisista maakuntavaltuutettuja ovat Salla Hahko (kok.), Arto Metsämäki (kesk.) ja Markus Santala (vas.), Kokemäeltä Aapo Kivenmaa (sd.) ja Eeva-Liisa Tuominen (kesk.) sekä Säkylästä Juhani Aaltonen (kok.) ja Pekka Rautiainen (sd.).
Päätöksen teki edustajainkokous, jossa on kunnan- ja kaupunginvaltuustojen jäseniä.
Maakuntavaltuutettuja on Satakunnassa yhteensä 52.
