Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Lähetä meille juttuvinkki tai menovinkki

Mainosta meillä tehokkaasti ja edullisesti - Osta ilmoitus

MAINOS: Pieni Tehdas tekee kotisivuja!

Maanantai 8.9.2025 Sää | Toimitus| Mainostajalle | Juttuvinkki | Palaute | Tilaa uutiskirje
Mainos: Satapirkan Tuholaistorjunta

Huittisista, Kokemäeltä ja Säkylästä nimetty maakuntavaltuutetut

Uutiset

Katso nimet tästä.

Huittisten kaupunginvirasto, Huittinen

Huittisten kaupunginvirasto.

Satakunnan maakuntavaltuusto on valittu. Paikat määräytyvät kuntien ja kaupunkien asukaslukujen mukaan.

Huittisista maakuntavaltuutettuja ovat Salla Hahko (kok.), Arto Metsämäki (kesk.) ja Markus Santala (vas.), Kokemäeltä Aapo Kivenmaa (sd.) ja Eeva-Liisa Tuominen (kesk.) sekä Säkylästä Juhani Aaltonen (kok.) ja Pekka Rautiainen (sd.).

Päätöksen teki edustajainkokous, jossa on kunnan- ja kaupunginvaltuustojen jäseniä.

Maakuntavaltuutettuja on Satakunnassa yhteensä 52.

· · · ·

Anna uutisvinkki!

Jätä kommentti

TILAA UUTISET SÄHKÖPOSTIISI

Ilmainen uutiskirje lähetetään pääsääntöisesti joka päivä klo 8. Tilauksen tehtyäsi saat sähköpostiisi vahvistuslinkin. Jakelusta voit poistua milloin vain uutiskirjeestä löytyvällä linkillä.

Rekisteriseloste

Seuraava:

Edellinen: