Lavian tapaus oli viides susien tappama koira kuluvalla jahtikaudella
Metsästäjäliitto kannattaa kannanhoidollista metsästystä.
Susikanta on kasvanut historiallisen kokoiseksi. Sen hallinta on Metsästäjäliiton mukaan välttämätöntä turvallisuuden takaamiseksi.
"Lainsäädännössä tulee määrittää susikannalle suotuisan suojelun taso, jonka ylimenevä määrä tulee olla kannanhoidollisesti metsästettävissä", tähdentää toiminnanjohtaja Jaakko Silpola. Keino on todettu toimivaksi ratkaisuksi esimerkiksi Ruotsissa.
Metsästäjäliiton mielestä kannanhoidollisen metsästyksen avulla voidaan tehokkaimmin vähentää konflikteja ja edistää kestävää rinnakkaiseloa suden ja ihmisen välillä.
Lavian tapaus oli viides susien tappama metsästyskoira alkaneella jahtikaudella.
