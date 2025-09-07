Maija Sianoja suunnistaa pitkän matkan Suomen mestaruudesta
Eri sarjoissa finalisteja useista paikallisista seuroista.
Sastamalasta kotoisin oleva Maija Sianoja tavoittelee sunnuntaina suunnistuksen pitkän matkan Suomen mestaruutta. Hän otti paikan naisten pääsarjan finaaliin voittaen oman karsintansa.
MS Parmaa edustavan Maija Sianojan aika oli 55.30. Reitti oli pituudeltaan 6,9 kilometriä.
Suunnistuksen pitkän matkan Suomen mestaruudet ratkotaan Ponsan maastoissa Kangasalla ja Orivedellä.
Kilpailuissa on eri sarjoissa mukana muun muassa Suunta-Seppojen, Kokemäen Kova-Väen ja Lauttakylän Lujan suunnistajia.
