Sunnuntai 7.9.2025
Maija Sianoja suunnistaa pitkän matkan Suomen mestaruudesta

Uutiset

Eri sarjoissa finalisteja useista paikallisista seuroista.

Maija Sianoja

Maija Sianoja. Kuva: Timo Mikkola

Sastamalasta kotoisin oleva Maija Sianoja tavoittelee sunnuntaina suunnistuksen pitkän matkan Suomen mestaruutta. Hän otti paikan naisten pääsarjan finaaliin voittaen oman karsintansa.

MS Parmaa edustavan Maija Sianojan aika oli 55.30. Reitti oli pituudeltaan 6,9 kilometriä.

Suunnistuksen pitkän matkan Suomen mestaruudet ratkotaan Ponsan maastoissa Kangasalla ja Orivedellä.

Kilpailuissa on eri sarjoissa mukana muun muassa Suunta-Seppojen, Kokemäen Kova-Väen ja Lauttakylän Lujan suunnistajia.

