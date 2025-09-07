Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Sastamalassa pilvisyys voi haitata täydellisen kuunpimennyksen katsomista

Uutiset

Koko maassa on mahdollista nähdä täydellinen kuunpimennys.

Osittainen kuunpimennys 28.10.2023

Osittain pimentynyt kuu ja Jupiter pilviverhossa.

Koko maassa näkyy täydellinen kuunpimennys sunnuntai-iltana. Sastamalassa pilvisyys haitannee havainnointia.

Pimennyksen täydellinen vaihde alkaa kello 20.31 Kuun kuljettua kokonaan Maan täysvarjoon. Syvin hetki on kello 21.12. Täydellinen vaihe päättyy kello 21.53.

Täydelliset kuunpimennykset ovat harvinaisempia osittaiset pimennykset ja puolivarjopimennykset. Edellisen kerran Suomessa oli mahdollista nähdä täydellinen kuunpimennys tammikuussa vuonna 2019.

Kuuta voi havaita paljain silmin, eikä kiikaria tai kaukoputkea tarvita.

Täydellinen kuunpimennys sunnuntai-iltana 7.9.

Puolivarjopimennys alkaa klo 18.28
Osittainen vaihe alkaa klo 19.27
Täydellinen vaihe alkaa klo 20.31
Pimennys syvimmillään klo 21.12
Täydellinen vaihe päättyy klo 21.53
Osittainen vaihe päättyy klo 22.56
Puolivarjopimennys päättyy klo 23.55

