Yrittäjätalosta ei tarjottu tarpeeksi Punkalaitumella, kunta pysäytti myyntiprosessin
Vuokrauksen asiakaskunnan laajentamiseksi markkinointia lisätään.
Punkalaitumella kunta keskeytti Yrittäjätalon myyntiprosessin. Vuokrauksen asiakaskunnan laajentamiseksi markkinointia lisätään.
Yrittäjätalo oli myytävänä nettihuutokaupassa. Tarjouksia tuli vain kaksi. Niistä korkein oli 770 euroa.
Kunnanhallituksen seminaarissa asiasta käytiin keskustelua. Evästys oli, että tarjousta ei hyväksyttäisi.
Päätöksen teki tekninen lautakunta.
