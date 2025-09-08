Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Maija Sianoja suunnisti pitkän matkan finaalissa

Uutiset

Sijoittui seitsemänneksi.

Maija Sianoja

Maija Sianoja. Kuva: Timo Mikkola

Sastamalasta kotoisin oleva Maija Sianoja suunnisti pitkän matkan SM-kilpailussa finaalissa. Hän sijoittui seitsemänneksi.

MS Parmaa edustavan Maija Sianojan aika oli 1.48.50. Reitti oli pituudeltaan 12,8 kilometriä.

Naisten pääsarjan finaaliin lähti viisikymmentä suunnistajaa. Kaksi keskeytti ja kaksi hylättiin.

Suunnistuksen pitkän matkan Suomen mestaruudet ratkottiin Ponsan maastoissa Kangasalla ja Orivedellä.

Kilpailuissa oli eri sarjoissa mukana muun muassa Suunta-Seppojen, Kokemäen Kova-Väen ja Lauttakylän Lujan suunnistajia.

Kaikki tulokset löytyvät tästä.

