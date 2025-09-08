Maija Sianoja suunnisti pitkän matkan finaalissa
Sijoittui seitsemänneksi.
Sastamalasta kotoisin oleva Maija Sianoja suunnisti pitkän matkan SM-kilpailussa finaalissa. Hän sijoittui seitsemänneksi.
MS Parmaa edustavan Maija Sianojan aika oli 1.48.50. Reitti oli pituudeltaan 12,8 kilometriä.
Naisten pääsarjan finaaliin lähti viisikymmentä suunnistajaa. Kaksi keskeytti ja kaksi hylättiin.
Suunnistuksen pitkän matkan Suomen mestaruudet ratkottiin Ponsan maastoissa Kangasalla ja Orivedellä.
Kilpailuissa oli eri sarjoissa mukana muun muassa Suunta-Seppojen, Kokemäen Kova-Väen ja Lauttakylän Lujan suunnistajia.
